В Челябинске уголовник может получить новый срок за попытку скрыться от полицейских

Полицейские Челябинска нашли бывшего уголовника, который, выйдя на свободу, пытался скрыться от надзорных органов. Теперь ему «светит» новый срок.

Ранее судимый местный житель, который с целью уклонения от административного надзора не явился на регистрацию в органы внутренних дел и сменил место жительства, не сообщив об этом сотрудникам полиции, установлен участковым уполномоченным полиции Центрального района в ходе проведения профилактической акции «Ваш участковый»

«В соответствии с федеральным законом № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в отношении подозреваемого был установлен административный надзор, предусматривающий ряд временных ограничений его прав и свобод, а также выполнение им определенных обязательств, в том числе посещение участкового уполномоченного полиции и информирование его о смене места жительства», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Однако мужчина после освобождения из мест лишения свободы не явился на регистрацию в органы внутренних дел и покинул пределы Центрального района, определенного им для проживания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».