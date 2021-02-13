В Челябинске устранена авария на водоводе, в результате которой пять домов остались без воды
В Челябинске устранена авария на водоводе по улице 40-летия Победы, в результате которой без воды остались пять домов: №36, 36-А, 36-В, 38, 38-А.
В связи с порывом чугунного водовода сегодня, 13-го февраля, произошел выход холодной воды на поверхность.
МУП «ПОВВ» вывело поврежденный участок трубопровода из работы, произвело переключение жилых домов.
Для жильцов пострадавших в результате коммунальной аварии домов был организован подвоз воды.
Очистка междворовых проездов была произведена силами МУП «ПОВВ» в кратчайшие сроки. Производилась откачка воды во дворах и проездах.
Ранним вечером повреждение на водоводе было устранено, выполнено переподключение жилых домов.
Вода вернулась все дома, попавшие под отключение, а устранение последствий коммунального ЧП продолжилось, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, также в субботу в результате аварии произошел выход воды на проезжую часть по адресу: улица Братьев Кашириных, 124. Подрядная организация вела работу по устранению последствий.