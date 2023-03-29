В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате

В Челябинске сегодня, 29 марта, в начале шестого вечера автоледи за рулем иномарки «Ниссан Жук» сбила двух подростков 14 и 16 лет, передвигавшихся по городу на одном электросамокате «Whoosh».

Как сообщает городская Госавтоинспекция, ДТП произошло по адресу: улица Кулибина, 26. И подростки, и водители получили травмы и были госпитализированы. Известно, что автоледи, совершившая наезд на ребят, - 1983 года рождения.

ГИБДД Челябинска занимается выяснением всех обстоятельств дорожного-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних.