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В Челябинске в квартире произошел взрыв газа

Происшествия
Сегодня, 10:54
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Автор: 
Инна Шемаева

В Металлургическом районе Челябинска в одном из многоквартирных домов произошел взрыв бытового газа. Один человек пострадал.

ЧП произошло вечером 15 сентября в доме по улице Сталеваров, 76. По предварительной информации, причиной стали неисправные газовые колонки для нагрева воды. Хозяин квартиры госпитализирован. От взрыва пострадала только его квартира.

Точная причина ЧП устанавливается.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
взрыв газа
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