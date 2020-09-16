В Челябинске в квартире произошел взрыв газа
Происшествия
Сегодня, 10:54
В Металлургическом районе Челябинска в одном из многоквартирных домов произошел взрыв бытового газа. Один человек пострадал.
ЧП произошло вечером 15 сентября в доме по улице Сталеваров, 76. По предварительной информации, причиной стали неисправные газовые колонки для нагрева воды. Хозяин квартиры госпитализирован. От взрыва пострадала только его квартира.
Точная причина ЧП устанавливается.
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