В Челябинске в отношении доцента кафедры спортивного вуза возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении доцента одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры, подозреваемой в получении взяток.

По данным следствия, подозреваемая получила взятки в сумме более 185 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.