В Челябинске в отношении грабителя, скрывшегося с помощью таксиста, возбуждены два уголовных дела

В Челябинске в отношении одного из двух грабителей, которым помог скрыться с места преступления таксист, возбуждены два уголовных дела.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова, одно уголовное дело возбуждено по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», второе - по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотиков».

Напомним, в ночь на пятое апреля двое мужчин совершили нападение на продуктовый ларек по улице Захаренко. Один из парней беспрепятственно проник внутрь через окошко выдачи товара и опустошил кассу, после чего также ловко выбрался наружу. В итоге одного из нарушителей совместными усилиями удалось задержать, а вот второй успел скрыться на автомобиле такси.

У одного из задержанных при обыске был обнаружен пакет с неизвестным порошком белого цвета.