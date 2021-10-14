В Челябинске в отношении вандалов, которые разрисовали новые трамваи, возбуждено уголовное дело

В полиции Челябинска возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» по факту порчи новых трамваев. Сумма ущерба составила более 172 тысяч рублей.

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту порчи общественного транспорта.

Напомним, 25 сентября 2021 неустановленные лица, находясь на территории трамвайного депо №1, расположенного по улице Первой Пятилетки, совершили порчу общественного транспорта путем нанесения граффити на вагоны трамваев, принадлежащие ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

«По данному факту отделом дознания отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ – (вандализм, т. е. порча имущества на общественном транспорте). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Причиненный ущерб составил свыше 172 тысяч рублей.