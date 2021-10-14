14.10.2021
Сергей Миронов вновь поднял вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
14.10.2021
Бизнесмен из Нязепетровского района вырубил сосен на десять миллионов рублей
14.10.2021
Челябинский театр кукол в День отца сделает сюрприз всем папам
14.10.2021
Челябинцев призывают присоединиться к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
14.10.2021
В Сосновском районе в аварии с грузовым тягачом пострадали три водителя
14.10.2021
В Челябинске в отношении вандалов, которые разрисовали новые трамваи, возбуждено уголовное дело
В Челябинске в отношении вандалов, которые разрисовали новые трамваи, возбуждено уголовное дело
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021