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В Челябинске в первый день сезона охоты на копытных с поличным поймали браконьеров

Происшествия
Сегодня, 16:48
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В Челябинской области вчера, первого ноября, открылся сезон охоты на копытных – половозрелых косуль и лосей.

Как сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков, охотиться на Южном Урале разрешено при условии соблюдений всех необходимых правил, только на специально отведенных для этого территориях. Количество добытых животных находится под строгим контролем.

По словам Виталия Безрукова, в первый же день специалисты отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявили семь нарушений правил охоты. По всем фактам возбуждены дела по административным правонарушениям.

Кроме того, в Красноармейском районе задержали браконьеров, транспортировавших трех незаконно добытых косуль (одного самца и двух самок).

«По этому факту сейчас идет доследственная проверка. Двум жителям Челябинской области грозит уголовная статья с возмещением причиненного ущерба. За убитого самца он составляет 120 тысяч рублей, за самку - 200 тысяч», - сообщил Виталий Безруков.

 

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