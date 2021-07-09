В Челябинске в пункте приема лома нашли снаряд

В Челябинске бойцы ОМОН обследовали снаряд, который нашли в пункте приема лома. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение из отдела полиции “Курчатовский” о подозрительном предмете в пункте приема лома на улице Автодорожная утром восьмого июля. Предмет был похож на артиллерийский снаряд с сильной коррозией.

“Специалисты группы разминирования челябинского ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области идентифицировали его как 125 мм снаряд без взрывчатого вещества и взрывателя. Угрозы для жизни и здоровья граждан он не представлял”, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

В пресс-службе добавили, что такие находки летом - не редкость. И группа разминирования спецподразделения Росгвардии практически каждый день работает на таких вызовах.