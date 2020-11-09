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В Челябинске ветеринар подозревается в получении взяток

Происшествия
Сегодня, 13:38
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В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОГУП «Челябинская ветстанция», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Получение взятки за незаконные действия».

По данным следствия, подозреваемый сотрудник ОГУП «Челябинская ветстанция», получил от предпринимателя взятки на сумму 30 тысяч рублей за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра. 

Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

 

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