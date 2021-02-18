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В Челябинске внук украл у своей бабушки холодильник

В Челябинске внук украл у своей бабушки холодильник

В Челябинске задержан мужчина, укравший у своей бабушки холодильник. Продать его внук не успел, потому что оперативно сработали сотрудники полиции.

В дежурную часть полиции Калининского района обратилась 93-летняя пенсионерка, которая рассказала о том, что ее внук украл у нее холодильник.

«Оперуполномоченными районного отдела полиции молодой человек был задержан. Как выяснили полицейские, подозреваемый нигде не работает, проживает с родственницей в квартире по улице Чайковского. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».