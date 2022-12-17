В Челябинске водитель, которого везли на медосвидетельствование, выпрыгнул из патрульного авто

В Челябинске в субботу, 17 декабря, произошло столкновение двух автомобилей - Skoda и Mazda, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. При оформлении ДТП мужчина проявлял агрессию к прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и попытался сбежать в момент доставки его в патрульном автомобиле в больницу на медицинское освидетельствование.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД области, дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №35 по Шоссе Металлургов в Челябинске.

«Водитель автомашины Mazda, имевший признаки алкогольного опьянения, проявлял агрессию по отношению к прибывшим на место аварии сотрудникам полка ДПС ГИБДД по городу Челябинску и ко второму участнику ДТП», - рассказали в пресс-службе.

После оформления документов 31-летнего водителя Мазды повезли в патрульном автомобиле в наркологию на медосвидетельствование. Нарушитель открыл дверь и на ходу выпрыгнул из машины.

Сотрудникам ГИБДД поймали нарушителя, надели на него наручники и все-таки доставили в больницу. Проведенное исследование подтвердило, что водитель пьян - в выдыхаемом воздухе обнаружены пары алкоголя 0,98 миллиграммов на литр.

Мужчина доставлен в отдел полиции. На него составили протоколы об управлении автомобилем в нетрезвом виде и о невыполнении законных требований сотрудника полиции.