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Больше суток без воды и еды

В Челябинске волонтеры "Гуманного отлова" спасли попавшего в западню щенка

Фото: 
Гуманный отлов
Происшествия
Сегодня, 14:01
Автор: 
Евгения Александрова

Волонтеры движения "Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО" совершили очередной благородный поступок - спасли маленького щенка, попавшего в западню и больше суток просидевшего без еды и воды, без малейшей возможности пошевелиться.

Малышка попала в беду на территории поселка Садовый Сосновского района Челябинска.

Информация о том, что она залезла в щель между двух частных строений и застряла там, появилась вчера, 23-го июня. Как рассказал руководитель движения Владимир Шиленко, ни одна из служб Челябинска - в очередной раз - не отреагировала на просьбу о помощи животному.

"Как только мы увидели пост о бедном щенуле, сразу же выдвинулись на место.. Затягивать было нельзя, ведь щенок уже больше суток сидел в западне. Приехав на место, мы поняли, что все не так уж и просто.. Маленькая щель - не более сантиметров - между двух построек и кричащий от боли и безысходности щенок.. Больше часа мы пытались вытащить беднягу специальными средствами... Но все было безуспешно. Щенок настолько крепко застрял, что даже не мог пошевелиться.. Было принято решение ломать стену. Тут нужно отдать должное строителям - раньше дома строили на века...", - рассказали спасители в своем сообществе в ВКонтакте.

Стена хоть и не хотела поддаваться, однако спустя полчаса волонтеры "Гуманного отлова" наконец-то увидели черный пушистый комочек и спустя какое-то время освободили маленькую страдалицу. Зоозащитники отмечают, что достать кроху через дыру в стене, при этом не нанеся ей повреждений, было очень и очень непросто.

"От усталости и обезвоживания малышка еле стояла на ногах. Было принято решение увезти ее на стационар и оставить под наблюдением. Вся операция по спасению щенка заняла около четырех часов", - сообщили в "Гуманном отлове".

Волонтеры движения благодарят все, кто принимал участие в этом добром деле: ЧОООЗЖ "ЗооЦентр" - за помощь в проведении самой спасательной операции; пункт стерилизации и передержки "Наш Дом" - за то, что приняли щенка на стационар и оказали всю необходимую помощь; челябинку по имени Анна - за то, что взяла малышку под свое кураторство.

"Друзья, нам очень нужна ваша помощь и поддержка в оплате стационара, а также в поиске нового дома для малышки. Все, кто хотят поучаствовать в ее судьбе, просьба писать Анне (ее страница - https://vk.com/grey_ear) в личные сообщения. Спасибо, что помогаете нам. Очень хочется, чтобы все наши старания были не зря и спасенный щенок нашел себе хорошего, любящего хозяина", - "Гуманный отлов" верит, что у четвероногой малышки все будет хорошо.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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