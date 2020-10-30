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В Челябинске возбуждено уголовное дело после падения дерева на маленькую девочку

Происшествия
Сегодня, 15:59
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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту получения травм 8-летней девочкой при падении дерева. У ребенка переломы руки и ноги.

Инцидент произошел 28 октября. В больницу Челябинска поступила 8-летняя девочка с переломами руки и ноги. Родители девочки рассказали, что травмы ребенком были получены после того, как на нее упало дерево.

«По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки. По результатам проверки следователем СК возбуждено уголовное по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего, в том числе должностных лиц, отвечающих за обеспечение своевременного спила деревьев.

 

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