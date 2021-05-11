В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову

В Челябинске сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства получения ребенком из Чебаркульского района (Челябинская область) ранения в голову. Второклассник госпитализирован.

Как сообщил агентству собственный источник в силовых структурах региона, ЧП произошло в одной из квартир дома на улице 40-летия Победы в Калининском районе Челябинска. По предварительным данным, выстрел был произведен из «травматики».

«Данное сообщение в полиции зарегистрировано. По данному факту сейчас проводится проверка. Ребенок находится в больнице», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, пуля попала ребенку в глаз. Пострадавший находится в ОКБ-3.

Обстоятельства уточняются.