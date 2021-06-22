В Челябинске вынесен приговор банде, совершавшей нападения на бизнесменов

В Челябинском областном суде оглашен приговор в отношении участников банды, совершавшей нападения на предпринимателей. Участники группировки признаны виновными в разбое с применением оружия и его незаконном приобретении, хранении и перевозке.

Подсудимые в 2008 году в Челябинске, действуя в составе банды, с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, которые перевозили денежные средства, похитив у потерпевших около 67 миллионов рублей.

Кроме того, члены ОПГ убили и основателя банды. Поводом стало, по мнению преступников, несправедливое деление награбленного.

В 2016 году в Челябинске члены банды совершили разбойное нападение на двух других предпринимателей, похитив у них 16 миллионов рублей.

После совершения преступлений похищенные денежные средства делились между членами банды.

Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Судом виновным назначено наказание от 8 лет 3 месяцев до 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.