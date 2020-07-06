ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске вынесен приговор в отношении бывших охранников бара, которые грабили богатых клиентов

Происшествия
Сегодня, 14:51
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске бывшие охранники бара получили, которые грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером и газовым баллончиком, получили 38 лет на троих. «Сдал» налетчиков полицейским их подельник.

 Сегодня, шестого июля, в Ленинском районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу в отношении трех экс-охранников кафе «Шейкер», которые выслеживали посетителей увеселительного учреждения, а затем грабили их. Всех «сдал» сотрудникам полиции их подельник, который уже отбывает срок. Он на момент совершения преступления был сотрудником бара. Мужчина передавал подельникам информации о состоятельных посетителях кафе, а те после выхода из бара следили за ними и совершали на них нападения.

Установлено, что обвиняемый сообщал подсудимым о богатых клиентах, сообщал информацию о том, если они вызывали такси и называл адрес, на который они поедут. Там налетчики уже поджидали свою жертву. В большинстве случаев при нападении на потерпевших подсудимые использовали газовые баллончики) и электрошокеры.

Выйти на след преступников полицейским удалось после того, как они напали на мать одного из сотрудника бара «Шейкер». После этого «наводчик» во всем признался. Он кстати, уже осужден на шесть лет лишения свободы и отбывает наказание в колонии строго режима.

«Похищенное имущество подсудимые сдавали в различные ломбарды на территории Челябинска, деньги распределяли между собой. Согласно материалам уголовного дела, подсудимые совершили нападения и хищение имущества 12 потерпевших в период с октября по декабрь 2017 года», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Судом виновным назначено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
03.07.20 15:30
Полицейские Челябинска наказали нерадивых подростков и их родителей
03.07.20 15:11
Осужден ВИЧ-инфицированный строитель из Магнитогорска, изнасиловавший школьницу
03.07.20 14:02
В Пласте загорелся магазин, полный людей
03.07.20 12:50
В колонию отправились жители Челябинска, которые пытались похитить из банков 10 миллионов рублей
03.07.20 12:14
В Челябинской области завели 9 уголовных дел по материалам проверок КСП
03.07.20 11:22
Убийца из Смоленской области может скрываться в Челябинске
03.07.20 11:07
В отношении руководителя Кунашакского района возбудили дело
03.07.20 10:28
В Челябинске задержан мужчина, который не пускал медиков к больному и требовал проверить его на COVID-19
02.07.20 16:17
В Еманжелинске будут судить воров кормов для животных
02.07.20 16:16
В Карталах посадили жителя Башкирии, который приехал в Челябинскую область, чтобы делать «закладки»
Общество
Сегодня, 13:47
В ЮУрГУ 40 студентов отправлены на карантин в обсерватор
Среда обитания
Сегодня, 13:59
В Челябинске Старосмолинский каменный карьер превратили в незаконную свалку
Новости
Сегодня, 14:24
Происшествия
Челябинцу, который убил супругов и устроил «газовую» камеру в квартире, вынесен приговор
Сегодня, 13:46
Федерация
Цифровым инновациям пропишут закон
Сегодня, 13:31
Экономика
Челиндбанк существенно улучшил условия программы лояльности «Золотой кэшбэк»
Сегодня, 13:22
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы власти Челябинска ответили за плохие дороги в городе
Сегодня, 13:09
Федерация
Путин поручил поддержать бездомных животных
Материалы рубрики
Сегодня, 14:24
Происшествия
Челябинцу, который убил супругов и устроил «газовую» камеру в квартире, вынесен приговор
Сегодня, 13:22
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы власти Челябинска ответили за плохие дороги в городе
03.07.20 17:49
Происшествия
«Косметолог» из Магнитогорска, изуродовавшая пациентку, села на пять лет
03.07.20 16:18
Происшествия
Челябинка сообщила, что проносит на борт самолета взрывное устройство
03.07.20 16:12
Происшествия
Подростка из Челябинска, которого друг превратил в «закладчика», оставили на свободе
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика