В Челябинске вынесен приговор в отношении бывших охранников бара, которые грабили богатых клиентов

В Челябинске бывшие охранники бара получили, которые грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером и газовым баллончиком, получили 38 лет на троих. «Сдал» налетчиков полицейским их подельник.

Сегодня, шестого июля, в Ленинском районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу в отношении трех экс-охранников кафе «Шейкер», которые выслеживали посетителей увеселительного учреждения, а затем грабили их. Всех «сдал» сотрудникам полиции их подельник, который уже отбывает срок. Он на момент совершения преступления был сотрудником бара. Мужчина передавал подельникам информации о состоятельных посетителях кафе, а те после выхода из бара следили за ними и совершали на них нападения.

Установлено, что обвиняемый сообщал подсудимым о богатых клиентах, сообщал информацию о том, если они вызывали такси и называл адрес, на который они поедут. Там налетчики уже поджидали свою жертву. В большинстве случаев при нападении на потерпевших подсудимые использовали газовые баллончики) и электрошокеры.

Выйти на след преступников полицейским удалось после того, как они напали на мать одного из сотрудника бара «Шейкер». После этого «наводчик» во всем признался. Он кстати, уже осужден на шесть лет лишения свободы и отбывает наказание в колонии строго режима.

«Похищенное имущество подсудимые сдавали в различные ломбарды на территории Челябинска, деньги распределяли между собой. Согласно материалам уголовного дела, подсудимые совершили нападения и хищение имущества 12 потерпевших в период с октября по декабрь 2017 года», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Судом виновным назначено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.