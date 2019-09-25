В Челябинске вынесен приговор военному, который похищал имущество из авиационной части
Происшествия
Сегодня, 12:51

Вступил в силу приговор Челябинского гарнизонного военного суда военнослужащему контрактной службы авиационной части, дислоцированной в Челябинске.

Суд установил, что осужденный с ноября 2018 года, являясь должностным лицом, ответственным за техническое обеспечение части, трижды похищал войсковое имущество, установленное на большегрузных автомобилях. Дважды он сдал части автомобилей в пункты приема металлолома. В третий раз он демонтировал дизель- электрический агрегат с военного автомобиля и тайно вывез его на садовый участок, чтобы в дальнейшем сбыть. Однако предприимчивому продавцу не суждено было довести дело до конца – он был задержан сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу.

Нанесенный Минобороны ущерб составил более 200 тысяч рублей, который виновный возместил в период следствия.

Суд, учитывая признание вины военнослужащим и возмещение им ущерба, назначил ему наказание в виде двух с половиной лет условно.

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