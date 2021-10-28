В Челябинске выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов. Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ проводит по факту происшествия проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По предварительной информации, в 19 часов 45 минут 27 октября на путях необщего пользования ООО «ПТУ», примыкающих к станции Челябинск-Южный, при проведении маневровых работ произошел сход четырех груженных ломом металлов вагонов (без опрокидывания). Пострадавших нет.

В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что данные пути никакого отношения к их организации не имеют, находятся в собственности ООО «ПТУ» и ответственность за их обслуживание несет собственник фирмы, на балансе которого они находятся.