ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске юная автоледи насмерть сбила инспектора мотовзвода ДПС ГИБДД

Происшествия
Сегодня, 09:30
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске в ночной аварии погиб 40-летний инспектор мотовзвода ГИБДД города. Его сбила 19-летняя автоледи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария со смертельным исходом произошла 12 августа в 23:15 на улице Линейная, 64 (Чурилово).

«Водитель автомобиля Hyundai, девушка 2001 года рождения, имея стаж вождения один год, не выбрала безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершила столкновение с движущимся впереди патрульным мотоциклом под управлением инспектора ДПС. От полученных травм он скончался на месте», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 10:48
Сотруднику Ростехнадзора из Магнитогорска, который вымогал взятку у бизнесмена, грозит до 10 лет лишения свободы
Вчера, 10:32
Пьяный водитель, в багажнике которого было два мешка с наркотиками, устроил гонки с полицейскими
Вчера, 09:46
При строительстве ФАПов бюджету области причинен ущерб в шесть миллионов рублей
11.08.20 17:17
В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи
11.08.20 16:40
Прокурор требует, чтобы бесправного водителя, угробившего молодую девушку, заключили под стражу
11.08.20 16:37
В Челябинске программисты вступили в сговор с операторами АЗС и похитили 10 миллионов рублей
11.08.20 16:16
Челябинка обвинила полицию в бездействии в поиске ее угнанного автомобиля
11.08.20 15:57
В Челябинской области жертвами банковских аферистов становятся полицейские и юристы
11.08.20 13:21
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
11.08.20 13:19
В колонии Каслинского района повесился наркосбытчик
Общество
Сегодня, 10:07
В полиции Верхнеуральского района озадачены пьянством молодых сотрудников
Культура
Сегодня, 10:07
С добрым утром, Урал!
Победители Ильменки: для вас поет Евгений Воронин
Новости
Сегодня, 10:24
Экономика
Южноуральские аграрии бросили все силы на заготовку кормов
Сегодня, 10:06
Федерация
Билл Гейтс: “Изменение климата хуже covid-19”
Сегодня, 09:46
Общество
Национальный парк «Зигальга» планирует развивать пешеходный туризм
Сегодня, 09:35
Общество
В Челябинской области на трассе М-5 будет дважды закрыто движение
Вчера, 20:47
Культура
Минкульт рассказал, как будут работать музеи в Челябинской области
Материалы рубрики
Вчера, 17:02
Происшествия
За сутки южноуральцы перечислили банковским аферистам 4,5 миллиона рублей
Вчера, 15:23
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали серийного веловора
Вчера, 14:24
Происшествия
Челябинца, угробившего в аварии молодую жену, отправили под домашний арест
Вчера, 12:02
Происшествия
В Троицке возбуждено уголовное дело по факту хищения 330 тысяч рублей в автотранспортном предприятии
Вчера, 10:48
Происшествия
Сотруднику Ростехнадзора из Магнитогорска, который вымогал взятку у бизнесмена, грозит до 10 лет лишения свободы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика