В Челябинске юная автоледи насмерть сбила инспектора мотовзвода ДПС ГИБДД
В Челябинске в ночной аварии погиб 40-летний инспектор мотовзвода ГИБДД города. Его сбила 19-летняя автоледи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария со смертельным исходом произошла 12 августа в 23:15 на улице Линейная, 64 (Чурилово).
«Водитель автомобиля Hyundai, девушка 2001 года рождения, имея стаж вождения один год, не выбрала безопасную скорость движения и безопасную дистанцию, совершила столкновение с движущимся впереди патрульным мотоциклом под управлением инспектора ДПС. От полученных травм он скончался на месте», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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