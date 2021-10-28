В Челябинске за кражу электросамокатов задержаны двое нетрезвых мужчин

В Челябинске система отслеживания, установленная на электросамокатах, помогла стражам порядка оперативно раскрыть их кражу.

Представитель сервиса аренды самокатов обратился в отдел полиции «Тракторозаводский» городского управления МВД с заявлением о том, что от дома по улице Первой Пятилетки были похищены три электросамоката.

Как рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова, сотрудники следственно-оперативной группы по горячим следам задержали двоих безработных, ранее не судимых местных жителей, которые решили похитить самокаты, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Данным имуществом подозреваемые распорядиться не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции по адресу проживания, куда принесли похищенное. Мужчины не учли, что электросамокаты снабжены системой отслеживания местоположения», - отметила Светлана Ершова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».