В Челябинске за сборку боевого оружия будут судить банду 21-летнего студента

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, занимавшихся изготовлением автоматов и пистолетов. Руководил преступной группировкой 21-летний студент колледжа.

Следствием установлено, что сборка огнестрельного оружия и боеприпасов была организована в одном из гаражных боксов. Двое обвиняемых, имея навыки токарной и сварочной работы, изготавливали основные части огнестрельного оружия, меняли конструктивные особенности макетов охолощенных автоматов и пистолетов, чтобы в дальнейшем использовать их как боевое оружие. Еще один участник организованной группы осуществлял поиск покупателей с целью сбыта оружия и боеприпасов. Студент колледжа осуществлял руководство группировкой.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками областного главка МВД из незаконного оборота изъято, в том числе сбытое, огнестрельное оружие: три автомата Калашникова, 11 пистолетов системы Макарова, основные части оружия, а также более 800 боеприпасов различного калибра», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.