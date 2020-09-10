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В Челябинске задержан «гастролер»-рецидивист, воровавший книги о Трампе

Происшествия
Сегодня, 10:14
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Автор: 
Инна Шемаева

В одном из торгово-развлекательных комплексов города Челябинска сотрудники охраны «Витязь» задержали вора-рецидивиста. Он промышлял кражами книг и детских игрушек в южноуральской столице, Екатеринбурге и Новороссийске.

Неприметный парень, в очках и медицинской маске. Встретив такого на улице или в магазине, вряд ли можно было подумать о том, что он серийный преступник. Этим и пользовался задержанный, промышляя кражами в разных городах страны. Кражи он совершал в торгово-развлекательных комплексах.

По всей видимости, задержанный - человек разносторонне развитый, так как интересовали его книжные магазины, магазины детских и спортивных товаров. Уже установлено, что сумма причиненного им ущерба составляет около 50-ти тысяч рублей.

Примечательно то, что в книжных магазинах вора-гастролера в основном интересовали учебники по истории и книги про Трампа.

«Задержать преступника удалось благодаря слаженным действиям службы охраны торгово-развлекательного комплекса. Внимательные сотрудники отдела видеонаблюдения комплекса заметили его сразу. В августе «гастролер» уже сумел похитить товар в книжном магазине и находился в розыске. Нарушителя передали в руки сотрудников полиции. В его автомобиле при обыске были обнаружены краденые вещи. Позже выяснилось, что прописан он в Краснодарском крае и ранее уже был судим за аналогичные преступления», - сообщила официальный представитель ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Изначально было известно, что в Челябинске задержанный успел совершить две кражи. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части первой статью 158 УК РФ.

«В ходе работы с задержанным установлено еще два эпизода его преступной деятельности. Кражи были совершены в магазинах игрушек и спортивного инвентаря. Отделом полиции «Центральный» сейчас проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото ЧОП "Витязь"

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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