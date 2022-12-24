В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.12.2022

Константин Леонов считает необходимым создание в столице Южного Урала антигололедной комиссии

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске 27-летняя пациентка с раком шейки матки третьей стадии родила дочку. Экстренное кеса
23.12.2022

Пациентку и ее дочку спасли в центре онкологии и ядерной медицины

Челябинские врачи успешно провели роды у пациентки с раком шейки матки третьей стадии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году Челябинская область запланировала израсходовать на 71,8 миллиарда рублей больше, чем
23.12.2022

Дефицит бюджета на 2023 год почти в два раза превысит первоначальный план 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске подрядчики с дорог отгребают снег к остановкам и заваливают им пешеходные дорожки.
23.12.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.12.2022

Наташа из Челябинской области получит под елку подарки от игроков сборной России по хоккею
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.12.2022

Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.12.2022

В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.12.2022

В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.12.2022

Скоков: В Челябинской области недостаточно специальных мест для запуска фейерверков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.12.2022

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поджог автомобиля
поджигатель
ГУ МВД по Челябинской области
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24.12.2022 17:35
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске

Оперативники уголовного розыска полиции Челябинска задержали подозреваемого в совершении поджога автомашины. Его подельник пока скрывается от стражей порядка

В полицию Центрального района Челябинска поступило сообщение о возгорании автомашины «Ниссан Патрол».

Полицейские нашли запись с камеры видеонаблюдения, расположенной на фасаде дома, на записи которой видно, как к автомашине подходят двое неизвестных, после чего машина загорается, а предполагаемые поджигатели убегают.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского управления МВД установили автомашину, на которой передвигались предполагаемые подозреваемые. В ходе проведения дальнейших мероприятий их личности были установлены. В настоящее время один из них - 56-летний местный житель задержан и в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

поджог автомобиля
поджигатель
ГУ МВД по Челябинской области
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Коркинцев, которые сожгли ВМW челябинской журналистки, отправили в колонию-поселение
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12.07.2021

Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»
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В Челябинске ищут Деда Мороза, поджегшего «Газель»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске 27-летняя пациентка с раком шейки матки третьей стадии родила дочку. Экстренное кеса
23.12.2022

Пациентку и ее дочку спасли в центре онкологии и ядерной медицины

Челябинские врачи успешно провели роды у пациентки с раком шейки матки третьей стадии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году Челябинская область запланировала израсходовать на 71,8 миллиарда рублей больше, чем
23.12.2022

Дефицит бюджета на 2023 год почти в два раза превысит первоначальный план 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Работнику СМИ всегда приятно, когда его вмешательство в ситуацию помогает исправить несправедливо
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подрядчики с дорог отгребают снег к остановкам и заваливают им пешеходные дорожки.
23.12.2022

В Челябинске дорожники заваливают грязным снегом пешеходные дорожки
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«Хагги Вагги» таит в себе «фенольную опасность»

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Андрей Турчак возглавил парламентскую группу по вопросам СВО