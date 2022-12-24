В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске

Оперативники уголовного розыска полиции Челябинска задержали подозреваемого в совершении поджога автомашины. Его подельник пока скрывается от стражей порядка

В полицию Центрального района Челябинска поступило сообщение о возгорании автомашины «Ниссан Патрол».

Полицейские нашли запись с камеры видеонаблюдения, расположенной на фасаде дома, на записи которой видно, как к автомашине подходят двое неизвестных, после чего машина загорается, а предполагаемые поджигатели убегают.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского управления МВД установили автомашину, на которой передвигались предполагаемые подозреваемые. В ходе проведения дальнейших мероприятий их личности были установлены. В настоящее время один из них - 56-летний местный житель задержан и в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».