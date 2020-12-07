В Челябинске задержан подросток, который пытался ограбить ювелирку с гранатой

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В Челябинске задержан подросток, который пытался ограбить ювелирку с гранатой

В Челябинске полицейские задержали 17-летнего подростка, который ворвался в ювелирный салон с гранатой. Лицо он прятал под маской. Золота ему унести не удалось, персонал магазина успел нажать тревожную кнопку.

ЧП произошло в ювелирном магазине, расположенном по улице Кирова. Вечером туда ворвался 17-летний парень в маске, который стал угрожать сотрудникам салона гранатой. Как выяснилось потом, она была предназначена для игры в страйкбол.

Парень разбил витрины, а потом увидел, что сотрудники салона нажали тревожную кнопку. Он сбежал, но был задержан.

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по части третьей статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.