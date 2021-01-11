В Челябинске задержан рецидивист, находящийся в федеральном розыске

В Челябинске сотрудники Росгвардии неоднократно судимого местного жителя, который с сентября 2020 года находился в федеральном розыске. У него солидный послужной список – от самовольного оставления воинской части до многочисленных краж и незаконного проникновения в жилище.

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования по улице Косарева, у дома 6 «А» обратили внимание на мужчину, который вызвал подозрение правоохранителей.

Бойцы группы задержания приняли решение проверить документы, удостоверяющие личность.

«Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний челябинец. При проверке по базам данных выяснилось, что с 23 сентября он находился в федеральном розыске за ГУФСИН по Челябинской области, а также ОМВД России по городу Копейску, как обвиняемый по двум уголовным делам», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Как выяснилось, ранее мужчина был судим по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации- «Кража», статье 139 – «Нарушение неприкосновенности жилища» и 337- ой – «Самовольное оставление части или места службы». А в федеральном розыске он находился за совершение еще двух краж на территории Копейска.

Задержанный передан полицейским для дальнейшего разбирательства.