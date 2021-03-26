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В Челябинске задержан житель Таджикистана с килограммом героина

В Челябинске задержан гражданин республики Таджикистан, у которого изъят почти килограмм героина. Он приехал на заработки в Екатеринбург и стал специализироваться на «закладках».

Личность курьера, осуществляющего доставку тяжелого наркотика в Челябинскую область, была установлена полицейскими южноуральской столицы. Гражданин Таджикистана находился на территории Российской Федерации легально, подрабатывая неофициальными услугами по ремонту квартир, однако основной заработок мужчины находился за рамками закона.

Полицейскими установлено, что иностранец привозил героин из другого региона и затем размещал в тайниках-закладках на территории Челябинской и соседних областей.

Наркотик предназначался для сбытчиков, которые забирали, фасовали запрещенное вещество, подготавливая для розничной продажи наркозависимым лицам через интернет-мессенджеры.

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан в Челябинске. Во время досмотра у него изъято 995 граммов высококонцентрированного наркотика. Для большей выгоды перед продажей наркозависимым героин разбавлялся различными ингредиентами, засчет чего объем увеличивался в пять-шесть раз», - сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до -ти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.