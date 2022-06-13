В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»

В Челябинске сегодня, 13-го июня, силовики задержали генерального директора компании ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, она была задержана в челябинском аэропорту.

Селищеву подозревают в мошенничестве при поставке томографов для регионального министерства здравоохранения (цена оборудования была завышена на несколько десятков миллионов рублей).