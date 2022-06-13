13.06.2022
На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы
13.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
12.06.2022
В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда
12.06.2022
С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев
12.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
12.06.2022
В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022