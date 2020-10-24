В Челябинске задержаны мать и ее сожитель, сбросившие тело младенца в реку Миасс

Следственное управление СКР по Челябинской области озвучило причины смерти семимесячного ребенка, тело которого мать и ее сожитель сбросили в реку Миасс, – множественные травмы головы. Мужчина и женщина задержаны. Возбуждено еще одно уголовное дело – в отношении органов соцзащиты.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны 24-летняя мать малыша и ее 29-летний сожитель. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По версии следствия, подозреваемые нанесли множественные удары в область головы семимесячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, не должным образом осуществлявших надзор за неблагополучной семьей. Это часть вторая статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Напомним, тело семимесячного младенца его собственная мать и ее сожитель скинули в реку Миасс, решив таким образом скрыть смерть малыша. После этого мать заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

Тело ребенка было найдено 23 октября. Семья погибшего младенца неблагополучная. Взрослые злоупотребляли спиртным и употребляли наркотики.

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина была организована проверка органов системы профилактики и опеки.