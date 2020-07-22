В Челябинске задержаны подозреваемые в покушении на сбыт "синтетики" в крупном размере

В Челябинске задержаны подозреваемые в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. Преступление предотвратили сотрудники ГИБДД на территории Центрального района.

Остановив иномарку для проверки документов водителя, инспекторы полка ДПС отметили, что он, как и его пассажир, заметно нервничает - стражи порядка приняли решение досмотреть автомобиль. Как оказалось, не зря - в машине было обнаружено 36 свертков с PVP общей массой более 30-ти граммов.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Молодые люди в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полицейскими установлено, что задержанные - ранее не судимые местные жители 1992 года рождения. Молодые люди получили информацию о местонахождении наркотического средства (в лесополосе) через Интернет, от неустановленного лица. Забрав "синтетику", в дальнейшем они планировали сбыть наркотик.

Ранее, 20-го июля, в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску сообщали об изъятии полицейскими более 330-ти граммов синтетического наркотика у 19-го летнего парня, в отношении которого также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Запрещенное вещество подозреваемый изготовил в условиях подпольной нарколаборатории, расположенной в нежилом помещении на территории промышленной зоны в Советском районе Челябинска, и хранил его с целью дальнейшего сбыта.

Стражи порядка обнаружили там химические реактивы, лабораторное оборудование для производства наркотических средств, реагенты, электронные весы, упаковочный материал, ноутбук, средства защиты дыхания и перчатки.

В отношении подозреваемого была также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.