В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность» с детьми внутри

В Челябинске сегодня, пятого августа, произошел пожар во дворце спорта «Юность», в котором находились 80 человек, в том числе 60 детей, благополучно эвакуировавшиеся из здания до прибытия огнеборцев.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, во дворце спорта сработала пожарная сигнализация, причиной тому стали загоревшиеся вещи в танцевальном зале на первом этаже.

Открытое горение ликвидировано на площади десяти квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался в связи с коротким замыканием электропроводки.