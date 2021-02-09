В Челябинске закрыта фирма, которая своей едой могла отравить детей в больнице

В Челябинске закрыта фирма, которая своей едой могла отравить детей в больнице

Суд Тракторозаводского района Челябинска на 30 суток закрыл ООО «Детское общественное питание». Предприятие обеспечивало питание детей в одной из больниц города. Им лучше было бы этого не есть.

Как следует из постановления суда, ООО «Детское общественное питание» нарушило требования санитарного законодательства и не обеспечило безопасность изготавливаемой пищевой продукции на этапах ее производства.

Как выяснялось, не проводился входной контроль сырья и лабораторный контроль выпускаемой продукции, отсутствовали условия и необходимое пространство для осуществления процессов мойки и дезинфекции транспортной тары.

«Была нарушена поточность технологических процессов, не были обеспечены условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, что выразилось в наличии единственной раковины для мыться рук, которая установлена только в одном месте – в мясо-рыбном цехе. Инспекторы зафиксировали загрязнения на холодильно-морозильном оборудовании, подтеки на стенах, нарушение целостности потолочного покрытия, неисправности некоторых морозильных ларей, где замороженая продукция накрыта пластиковыми досками, наличие предметов, не используемых в процессе приготовления пищи – магнитофон, зарядные устройства для телефонов, иные личные вещи работников», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Всего в протоколе – полтора десятка нарушений, все они нашли подтверждение в судебном заседании. Судья пришел к выводу о виновности ООО «Детское общественное питание» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.