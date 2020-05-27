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В Челябинске заведующая детского сада будет наказана за побег ребенка

Происшествия
Сегодня, 12:40

В Челябинске в суд передано дело в отношении заведующей детским садом, из которого самовольно ушел шестилетний ребенок. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел 11 марта 2020 года в одном из детских садов, расположенных в Металлургическом районе. Шестилетний ребенок спокойно покинул территорию образовательного учреждения и отправился гулять по городу.

«Отсутствие ребенка в детском саду выявила после прогулки воспитатель, не уведомившая о происшествии руководителя дошкольной организации и самостоятельно начавшая поиски ребенка. Сообщение об уходе ребенка образовательная организация в орган внутренних дел подала несвоевременно. В результате поисков было установлено, что малолетний ребенок в этот же день самостоятельно вернулся к месту жительства», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

Каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

В отношении заведующей возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 5.57 КоПА РФ «Нарушение требований законодательства об образовании». Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Материалы дела переданы в мировой суд.

 

 

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