В Челябинске женщина убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой

В Челябинске в новогодние каникулы 36-летняя женщина убила свою 10-летнюю дочь и затем покончила с собой. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Его расследование взято на контроль в центральном аппарате СКР.

По версии следствия, челябинка убила свою малолетнюю дочь, а затем покончила с собой. Тела обнаружил 18-летний сын и брат погибших, вернувшись домой, сообщает информационный центр СКР.

СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить ему о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.