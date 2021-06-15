В челябинском городском бору из-за поджога тополиного пуха случился пожар

В челябинском городском бору сегодня, 15-го июня, произошел пожар. Виной тому – поджог тополиного пуха.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, огонь пришел со стороны города. По его словам, бор горел в районе улиц Лесопарковой-Тернопольской.

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К счастью, обошлось малой кровью. Сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории» совместно с работниками ГУ лесами Челябинской области оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания с помощью двух единиц техники.

Виталий Безруков отметил, что горела «лесная подстилка» (без открытого огня). Возгорание было обнаружено в ходе рейдового мероприятия.

«Я хочу еще раз призвать граждан не поджигать тополиный пух в городе и лесу, не выбрасывать из окон автомобилей, с балконов непотушенные сигареты, еще раз объяснить детям, что поджигание тополиного пуха недопустимо», - подчеркнул Безруков.

Он отметил, что территория памятника природы находится под постоянным наблюдением.

Напомним, сегодня глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о введении в городе особого противопожарного режима – число возгораний в столице Южного Урала только за последнюю неделю перевалило за 900, превысив среднестатистические показатели в 10-12 раз. Чаще всего причиной пожаров становится тополиный пух, который и дети, и взрослые поджигают – несмотря на постоянные призывы властей и пожарных не делать этого – с завидным постоянством (непонятно, каким местом они при этом думают).

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