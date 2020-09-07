В Челябинской области браконьеры застрелили краснокнижного лебедя.

Факт незаконной охоты был зарегистрирован на берегу озера Акман, это территория Варненского охотничьего угодья.

О случившемся местные жители рассказали егерю, который передал информацию охотинспектору.

Браконьеры, убившие занесенную в Красную книгу птицу, предположительно, являются жителями Миасса. В Варненский район они приехали на открытие охоты.

Специалист министерства экологии Челябинской области, выехавший на место происшествия, обнаружил останки разделанного лебедя и вызвал туда сотрудников районного отдела полиции.

В настоящее время по факту совершенного 31-го августа преступления стражами порядка проводится доследственная проверка (на основании заявления, поданного сотрудником минэкологии). Уголовное дело пока не возбуждено.

«Министерство экологии призывает всех охотников ответственно относиться к природным богатствам, не добывать птиц, которые не являются охотничьим ресурсом, а также включены в Красную книгу Челябинской области. Напоминаем, что ответственность за охоту на животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена частью «в» статьи 258 УК РФ», - подчеркнул заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

СПРАВКА

На территории Челябинской области обитают два вида лебедя: шипун и кликун. Оба вида занесены в Красную книгу Челябинской области. Охота на них полностью запрещена.