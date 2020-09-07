ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области браконьеры застрелили краснокнижного лебедя

Происшествия
Сегодня, 13:22
Размер текста

В Челябинской области браконьеры застрелили краснокнижного лебедя.

Факт незаконной охоты был зарегистрирован на берегу озера Акман, это территория Варненского охотничьего угодья.

О случившемся местные жители рассказали егерю, который передал информацию охотинспектору.

Браконьеры, убившие занесенную в Красную книгу птицу, предположительно, являются жителями Миасса. В Варненский район они приехали на открытие охоты.

Специалист министерства экологии Челябинской области, выехавший на место происшествия, обнаружил останки разделанного лебедя и вызвал туда сотрудников районного отдела полиции.

В настоящее время по факту совершенного 31-го августа преступления стражами порядка проводится доследственная проверка (на основании заявления, поданного сотрудником минэкологии). Уголовное дело пока не возбуждено.

«Министерство экологии призывает всех охотников ответственно относиться к природным богатствам, не добывать птиц, которые не являются охотничьим ресурсом, а также включены в Красную книгу Челябинской области. Напоминаем, что ответственность за охоту на животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена частью «в» статьи 258 УК РФ», - подчеркнул заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

СПРАВКА

На территории Челябинской области обитают два вида лебедя: шипун и кликун. Оба вида занесены в Красную книгу Челябинской области. Охота на них полностью запрещена.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
04.09.20 15:28
Прокуратура заставила собственников незаконного забора на Увильдах восстановить почву
04.09.20 14:18
В Челябинске три железнодорожника осуждены за взятки
04.09.20 12:56
Младенец пострадал в аварии в Челябинске
04.09.20 10:48
Очередная челябинка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
03.09.20 20:52
Экс-мэру Миасса на удалось выйти по УДО
03.09.20 18:04
Житель Читы, находясь за решеткой, похитил у южноуральцев и хабаровчан почти миллион рублей
03.09.20 15:43
Экс-начальник управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области отправился в колонию
03.09.20 14:02
Суд, рассматривая иск экс-мэра Миасса о защите чести и достоинства, встал на сторону СК
03.09.20 12:33
Челябинец перевел лжеполицейскому один миллион рублей
03.09.20 11:22
В Челябинске будут судить ОПГ наркооптовиков
Общество
05.09.20 21:15
Свежие овощи и необычные аксессуары
На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка
Общество
Сегодня, 13:59
Новому ипподрому – быть
Конноспортивные соревнования в Троицке стали шагом к возврату коневодческих традиций
Новости
Сегодня, 13:34
Происшествия
В Троицке посадили мигранта-рецидивиста, который пытался незаконно попасть в Россию
Сегодня, 13:26
Общество
Ученые ЮУрГУ впервые в мире создали минерал с уникальными свойствами
Сегодня, 12:40
Федерация
В России повысят штрафы за холодные батареи
Сегодня, 12:40
Общество
В России иностранцам с жильем разрешили прописывать мигрантов
Сегодня, 12:28
Федерация
Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального
Материалы рубрики
Сегодня, 13:34
Происшествия
В Троицке посадили мигранта-рецидивиста, который пытался незаконно попасть в Россию
Сегодня, 12:23
Происшествия
Южноуральцы за несколько дней отдали аферистам полтора миллиона рублей
Сегодня, 10:02
Происшествия
Жительницу Челябинска будут судить за мат
Сегодня, 09:51
Происшествия
В Копейске автоледи с просроченными правами сбила ребенка
04.09.20 15:33
Происшествия
Новой жертвой мошенников стал житель Копейска
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика