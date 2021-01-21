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В Челябинской области мошенник попался на продаже трактора

Кусинский городской суд вынес приговор жителю Перми, который разместил в Интернете фиктивное объявление о продаже трактора. Потерпевший перевел ему деньги, после чего осужденный пропал, рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Установлено, что подсудимый, находясь на территории города Перми, в декабре 2019 года разместил на интернет-сайте бесплатных объявлений фиктивное объявление о продаже трактора, после чего введенный в заблуждение потерпевший перечислил злоумышленнику денежные средства в сумме 39 тысяч рублей в счет оплаты товара», - рассказала обстоятельства произошедшего Мамаева.

После получения денег мужчина отключил телефоны, а сам трактор не предоставил.

«Подсудимый признал себя виновным, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления», - добавила Мамаева.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Но, вместе с тем, что у него уже имеется судимость по 25 аналогичным преступлениям, окончательно его приговорили к четырем годам и девяти месяца колонии строгого режима.