В Челябинской области мужчина поджег машину тещи

В Миассе под суд пойдет мужчина, который после ссоры с женой поджег машину тещи. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчина поссорился с женой в феврале 2020 года. Он, находясь в алкогольном опьянении, взял канистру с трансмиссионным маслом и облил им капот припаркованной во дворе дома иномарки Kia.

«При этом осознавая, что создает реальную угрозу припаркованным поблизости автомобилям, и при помощи зажигалки совершил поджог транспортного средства, принадлежащего теще, - рассказала Мамаева. - В результате автомобиль загорелся и получил повреждения».

Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), направили в Миасский суд. Мужчина грозит до пяти лет лишения свободы.