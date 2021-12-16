В Челябинской области обнаружен могильник телят и коров под открытым небом

В Октябрьском районе Челябинской области должные лица регионального Россельхознадзора обнаружили трупы павших сельскохозяйственных животных, просто сваленные в кучу под открытым небом.

Нарушения ветеринарно-санитарных требований утилизации биологических отходов сотрудники надзорного ведомства выявили 14-го декабря – во время внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Варшавское», расположенного в селе Чудиново.

На территории хозяйства и за его пределами инспекторы обнаружили не менее 30-титрупов павших животных (крупного рогатого скота) в возрасте до одного года и старше.

В настоящее время надзорным органом устанавливаются причины падежа животных в хозяйстве и точное количество павших животных.

Информация о выявлении трупов павших животных направлена в органы прокуратуры, министерство сельского хозяйства Челябинской области и администрацию Октябрьского муниципального района для принятия мер.

Управлением Россельхознадзора, в свою очередь, рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, к административной ответственности по п. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.

Как напоминает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, с первого января 2021-го года действует новый приказ министерства сельского хозяйства России от 26.10.2020 №626, который утвердил ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.

«Данные правила, к примеру, гласят, что «на территории личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств индивидуальных предпринимателей, организаций, осуществляющих разведение и содержание животных, допускается хранение умеренно опасных биологических отходов в течение не более чем 48 часов с момента их образования в ёмкостях на специально оборудованной площадке с навесом, твердым, влагонепроницаемым покрытием с уклонами для отвода сточных вод и атмосферных осадков», - подчеркнула Татьяна Нахтигаль, добавив, что в селе Чудиново были нарушены именно эти правила.

По ее словам, утилизация таких отходов должна осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.