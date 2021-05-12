В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей

В Карталах (Челябинская область) гадюка выползла на середину пешеходной дорожки, чем перепугала горожан. Ядовитую змею поймали спасатели, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Змея выползла к людям во вторник, 11 мая, в городе Карталы на улице Орджоникидзе. Гадюка расположилась рядом с двумя школами, банком и жилой пятиэтажкой.

«Утром, в кустах у тротуара, она не привлекала внимания, а ближе к обеду выползла на середину пешеходной дорожки и защищалась от пешеходов контратакующими выпадами», - рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели при помощи ловчей петли поймали гадюку. Ее поместили в мешок, вывезли из города и выпустили в лес.

«Помните, ни одна змея не атакует первой - она лишь отвечает на угрозу. Поэтому встретившись с ядовитым аспидом тихо подождите, когда он уползет, - предупредили в Поисково-спасательной службе региона. - Или также, аккуратно и тихо, оставаясь лицом к змее - отойдите сами. При укусе немедленно обращайтесь в лечебное учреждение».