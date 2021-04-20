В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

В Челябинской области 14-летний подросток из любопытства проехался на подножке полувагона грузового поезда. Юного зацепера заметили транспортные полицейские, которые сняли его с локомотива и передали матери, сообщила специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Транспортные полицейские заметили подростка днем 17 апреля во время рейда на железнодорожном перегоне «Челябинск-Южный – Кирзавод».

«Проверка показала, что житель города Копейска Челябинской области, 2007 года рождения, во время прогулки находился вблизи железнодорожных путей. Увидев грузовой состав, подросток из любопытства решил прокатиться на подножке грузового вагона. Для этого он перешел через железнодорожные пути в неустановленном месте и запрыгнул на лестницу полувагона, подвергая свои жизнь и здоровье опасности. Нарушитель проехал так чуть более километра, после чего был замечен транспортными полицейскими и снят с подножки поезда», - рассказала обстоятельства Вера Кухтина.

Так как сразу не далось установить местонахождение матери мальчика, его поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД области. Там подростку разъяснили об опасности такого катания на поездах.

Вечером за мальчиком приехала мать. Женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).