В Челябинской области председатель кооператива «надул» минсельхоз и получил срок

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли коррупционное преступление - виновный обманным путем получил субсидию в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, на скамье подсудимых оказался председатель сельскохозяйственного сбытового перерабатывающего потребительского кооператива. Варненский районный суд признал его виновным по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В 2020 году председатель кооператива, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области заведомо ложные сведения, дающие право получения субсидий по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.

Субсидию председатель получил в размере 1,9 миллиона рублей, нанеся материальный ущерб региональному минсельхозу.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В процессе расследования уголовного дела региональным следственным управлением СКР виновный полностью возместил ущерб. При вынесении решения суд учел данное обстоятельство.