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В Челябинской области прокуратура лишила полномочий двоих депутатов

В Кунашакском районе (Челябинская область) по представлению прокурора двоих депутатов лишили полномочий. Они не предоставили губернатору региона Алексею Текслеру сведения о доходах, расходах и имуществе.

Депутатов лишили мандатов за нарушение антикоррупционного законодательства.

«Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» двумя депутатами указанных сельских поселений в установленном порядке сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругов и несовершеннолетних детей губернатору Челябинской области не представлены», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Районная прокуратура внесла представления председателям Советов депутатов Урукульского и Усть-Багарякского сельских поселений. Ведомство потребовало привлечь депутатов к ответственности.

«По результатам рассмотрения представлений прокурора Советами депутатов приняты решения о досрочном прекращении полномочий депутатов», - отметила Мамаева.