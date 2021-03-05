В Челябинской области прокуратура лишила полномочий двоих депутатов

В Кунашакском районе (Челябинская область) по представлению прокурора двоих депутатов лишили полномочий. Они не предоставили губернатору региона Алексею Текслеру сведения о доходах, расходах и имуществе.
Депутатов лишили мандатов за нарушение антикоррупционного законодательства.
«Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» двумя депутатами указанных сельских поселений в установленном порядке сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на своих супругов и несовершеннолетних детей губернатору Челябинской области не представлены», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Районная прокуратура внесла представления председателям Советов депутатов Урукульского и Усть-Багарякского сельских поселений. Ведомство потребовало привлечь депутатов к ответственности.
«По результатам рассмотрения представлений прокурора Советами депутатов приняты решения о досрочном прекращении полномочий депутатов», - отметила Мамаева.