В Челябинской области раскрывается только половина преступлений

Прокуратурой Челябинской области проанализировано состояние преступности в регионе по итогам 2021 года. Преступлений совершено больше, че м в предыдущем. А вот раскрываемость осталась на прежнем уровне – всего чуть более 50 процентов.

В 2021 году в Челябинской области зарегистрировано 65299 преступлений. Это на 3,1% больше, чем в 2020 году.

Как сообщили в прокуратуре региона, несмотря на увеличение общего количества зарегистрированных в регионе преступлений, в истекшем году удалось добиться снижения количества общественно опасных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью на 9,3%, в том числе со смертельным исходом на 3,3%, меньше на 11,5% совершено краж автомобилей, количество грабежей и разбоев снизилось на 10,8% и 7,6, действий хулиганского характера на 11,8%, угонов автотранспортных средств на 25,8%.

На 25,7% снизился показатель преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами.

Раскрываемость преступлений в 2021 году осталась на прежнем уровне и составила 53,2% от общего количества зарегистрированных преступлений в Челябинской области.