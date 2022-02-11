11.02.2022
В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
11.02.2022
Мошенник из Магнитогорска искал жертв на сайтах знакомств и выманивал у них деньги на лечение
11.02.2022
Житель Сосновского района предстанет перед судом за избиение маленького сына
11.02.2022
В Челябинске объявлен набор на курсы матросов-спасателей
11.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
11.02.2022
В Челябинской области за год выявлено более 3,5 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства
В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
10.02.2022
Задержан лжетеррорист из Челябинска, «минировавший» социальные объекты по всей стране
24.09.2021
Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях
08.09.2021
Осуждены фанаты объединения «Т-34» из Челябинска
12.08.2021
В Челябинске презентуют книгу о южноуральском разведчике Владимире Завершинском
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022