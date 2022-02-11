В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным полицейским главком и росгвардейцами ликвидировали на территории региона две подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств оружия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты 13 пистолетов, три револьвера, три пистолета-пулемета, четыре

винтовки «Мосина», четыре немецких карабина, свыше полутора тысяч патронов различного калибра, десять основных частей огнестрельного оружия, инструменты для приготовления (переделки) огнестрельного оружия.

Мероприятия по пресечению каналов незаконного оборота оружия региональное управление ФСБ проводит на постоянной основе. Только в 2021 году изъято более ста единиц огнестрельного оружия, 42 составные части, более трех тысяч боеприпасов различного калибра, четыре килограмма взрывчатых веществ, ликвидировано пять подпольных мастерских.

ЦОС ФСБ России сообщает, что спецслужба во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 87-ми жителей в двадцати регионах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В январе-феврале 2022-го года в Москве и Московской области, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета («MG-42», «ДП-27», «РПК»), 18 автоматов («АК-103», «АК-105», «АКМ», «АКС-74У»), 6 пистолетпулеметов («Thompson», «VZ-26», «SA-26», «ППС», «Г1ПШ»), 127 пистолетов и револьверов («Glock-17», «Beretta», «Luger», «Colt-1911», «Desert Eagle», «Browning», «Walther», «АПС», «6-П-9», «Коровина», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Страж», «Сталкер», «Buldog», «Smith&Wesson», «Наган»), 119 винтовок и карабинов («Mauser», «ВепаШе», «Slb2000», «CZ MALLARD», «ВСС-Винторез», «Вал», «СКС», «Сайга», «Вепрь», «Мосина», «Тигр», «СВТ-ВПО», «ТОЗ-8», «ТОЗ», «CZ», «Mauser»), свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «М-32», «М-43»), более 27000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.

Прекращена деятельность 26-ти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.