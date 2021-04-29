В Челябинской области сошел с рельсов электровоз и вагон с зерном

В Челябинской области на станции Златоуст произошел сход с рельсов электровоза и одного вагона грузового поезда с зерном. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в четверг, 29 апреля, в 17 часов 51 минуту произошел сход электровоза грузового поезда и одной колёсной пары вагона, груженного зерном. В пресс-службе Уральского СУ на транспорте уточнили, сход произошел на 72 стрелочном переводе при заходе на станцию Златоуст. Перевозимый груз не рассыпался.

При сходе состава никто не пострадал. «К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Златоуст. Угрозы экологической обстановке нет», - сообщает пресс-служба ЮУЖД. Происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.

Причины происшествия устанавливаются. На месте схода следователь Челябинского следственного отдела на транспорте СУ провел осмотр места происшествия, опрошены сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия, отметили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба Уральского СУ на транспорте