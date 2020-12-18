В Челябинской области суд закрыл паблик «Вконтакте» об изготовлении пороха

Октябрьский райсуд по инициативе прокуратуры признал информацию в соцсети об изготовлении пороха запрещенной, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Способы приготовления взрывчатого вещества публиковались на странице «Вконтакте».
«Прокуратурой в ходе проверки выявлена страница в социальной сети с указаниями способов самодельного изготовления пороха, - рассказала Наталья Мамаева. - Указанная информация находится в свободном доступе, ознакомиться с содержанием и получить сведения о способах может любой пользователь сети Интернет».
В то время как закон запрещает распространять информацию о создании взрывчатых смесей и устройств в социальных сетях.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать информацию незаконной.
«Нахождение запрещенной информации в сети Интернет нарушает интересы неопределенного круга лиц, в связи с чем, требования прокурора судом признаны обоснованными», - добавила Мамаева.
Доступ к паблику в настоящее время ограничен.