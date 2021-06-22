В Челябинской области в пруду нашли тело мужчины

В Ашинском районе (Челябинская область) в людном месте в пруду утонул мужчина. Тело на поверхности воды заметили очевидцы, которые позвонили в экстренные службы.

«Очередная трагедия на водных объектах произошла в городе Сим Ашинского района на территории зоны отдыха. Все случилось на местном пруду, где одновременно находилось много людей», - рассказали в 10 Пожарно-спасательном гарнизоне города Сим.

Происшествие случилось вечером 21 июня. Очевидцы рассказали, что в Симском городском пруду находится мужчина, который не подает признаки жизни.

На место прибыли сотрудники МЧС. Мужчина находился в пяти метрах от берега. Тело передали сотрудникам полиции.

«Установлена личность погибшего, им оказался мужчина 1980 года рождения. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», - добавили в 10 Пожарно-спасательном гарнизоне города Сим.