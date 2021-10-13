В Челябинской области в результате ДТП фура улетела в кювет, пассажиры легковушки застряли в кузове

В Челябинской области сегодня, 13-го октября, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которой фура улетела с трассы и опрокинулась, а водитель и пассажир «Мазды» оказались заблокированными в искореженном кузове.

На помощь пострадавшим в аварии на 1777-м километре трассы М-5 пришли спасатели миасского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.

Прибыв на место происшествия, дежурная смена отряда совместно с сотрудниками пожарной охраны деблокировали пострадавших при помощи гидравлического инструмента, оказали необходимую помощь и передали сотрудникам скорой.

Два человека в фуре MAN, как и двое мужчин в автомобиле «Ленд Ровер» серьезных травм, к счастью, не получили.