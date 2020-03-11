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В Челябинской области возбудили уголовное дело по контрактам на ремонт и строительство дорог

Происшествия
Сегодня, 17:01

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Челябинской области, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении контрактов на ремонт, строительство и ремонт дорог в регионе. Суммы завышены почти на 40 миллионов рублей.

По материалам Контрольно-счетной палаты Челябинской области прокуратурой области проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации государственных программ Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, АО «Южуралмост», ООО «Кизилдорстрой».

Речь идет о следующих дорогах: «Миасс-Карабаш-Кыштым», «Миасс-Златоуст», «Нижнеусцелемово-Березовка», «Родники – Полесье», «Южноуральск-Магнитогорск - ответвление на Комсомольское», «Аргаяш – Кулуево-Максист-Альметьево».

«Установлено, что начальная цена контрактов завышена не менее чем на 38 миллионов рублей путем применения не предусмотренных методик расчета, процентных надбавок (непредвиденные расходы, расходы на временные сооружения (объезды), оплаты таких расходов без проверки выполнения работ», - сообщили в прокуратуре региона.

По результатам проверки СКР возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Имена фигурантов пока не называются.

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Теги
прокуратура Челябинской области
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